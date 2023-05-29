Российские военные взяли в плен за последние двое суток в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Андрей Марочко, являющийся отставным подполковником НМ ЛНР, поделился успехами российской армии. В Луганской области было задержано порядка 20 солдат, относящихся к ВСУ. Их перехват был совершен вблизи поселка Белогоровка.

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Всего за два прошедших дня штурмовым отрядам российской армии удалось успешно провести несколько операций по захвату. Итогом стало пленение 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ.

Как утверждают источники, к военнопленным относятся максимально лояльно. Им оказали всю необходимую помощь, после чего перевели в место содержания. Стоит отметить, что военнослужащие, попавшие в плен, находятся в заключении согласно все нормам гуманитарного права. Сейчас с ними проводят работу следственного органа.

Российской армии предстоит провести основательную зачистку не только нынешней территории ЛДНР, но и всех прилегающих регионов. После потери Артемовска, основательная часть войск ВСУ разделилась на маленькие группы, пытаясь покинуть опасные для них районы.

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Сейчас все военные службы находятся в режиме оперативного реагирования. Можно не сомневаться в том, что бойцы украинской стороны не смогут совершить диверсионных действий, а просто попадут в плен.