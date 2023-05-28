Известный криптовалютный аналитик, публикующий своё мнение в сети под псевдонимом Credible Crypto, рассказал о перспективах биткоина в 2023 году. Он считает, что электронная валюта сможет преодолеть ранее установленный ценовой рекорд.
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Аналитик предполагает, что криптовалюта совершит вновь импульсные волны роста, замеченные в предыдущие бычьи циклы. Он указал, что в 2020 году биткоин длительное время преодолевал сильнейшее сопротивления, после чего установив серьезный рекорд.
Да, остальные аналитики скептически относятся к потенциалу биткоина, считая, что криптовалюта изжила своё. Но Credible Crypto склонен думать иначе, ожидая повторения импульса, произошедшего три года назад.
К примеру, чтобы пройти отметку в 10 000 долларов, биткоину потребовалось три месяца. За следующие 60 дней он поднялся в стоимости почти на 100%. И уже спустя 4 месяца он установил невероятный ценовой рекорд, превзойдя отметку в $10 000 в 5 раз.
Криптовалюта всё ещё способна на многое и сможет удивить. Рано списывать её со счётов, так считает аналитик. Credible Crypto предрекает подъем и абсолютно новые вершины уже в 2023 году. Все случится, как только показатели перевалят за $25 000.