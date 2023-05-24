У Великобритании заканчивается оружие для передачи Украине, заявил в интервью Daily Mail стратегический аналитик Говард Уилдон.

Самоотверженностью Великобритании можно восхищаться. Государство длительное время оказывала военную поддержку Украине, посылая все более передовое и технологичное вооружение. Но «последней каплей» стала отправка ракет Storm Shadow. Теперь в стране наблюдается дефицит военных ресурсов.

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Как утверждает британский стратегический аналитик Говард Уилдон, его страна подошла к краю своих возможностей. Сейчас Великобритания имеет ограниченное количество ресурсов. Да, несколько поставок Украине ещё осуществится, но не более. Причина кроется в том, что собственные ВС Великобритании не имеют надлежащего финансирования.

Эксперт подметил, что государство всегда оперативно реагирует на проблему, но главный недостаток этого в том, что военные ресурсы крайне ограниченные. Великобритания активно поставляла ракеты Storm Shadow, у некоторых из них уже истёк срок годности. Больше в распоряжении Лондона нет свободных ресурсов.

Что касается истребителей, то их передача – непозволительная роскошь для Британии. Страна сейчас находится в тяжком положении, и имеет мало ресурсов, чтобы в полной мере обеспечить собственную защиту, а также выполнить международные обязательства.

Чуть ранее представитель МО Великобритании заявил, что Лондон не станет направлять истребители Украине. Решение основано тем, что вместе с техникой потребуется отправить и обученный её пилотировать экипаж. Европейские страны не готовы размещать своих людей на конфликтной территории, ведь это станет открытой провокацией России.

Но Лондон готов «заместить» истребители зарубежным странам, если они решат отправить их Украине с собственных запасов.

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Как утверждают в Кремле, Великобритания стала уделять Киеву слишком много внимания, становясь не просто союзником, а непосредственным участником событий. Действия государства лишь усугубляют конфликт для Украины, не изменив траектории достижения целей.