Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Украина может бить по новым целям в России.

Захват российской армией Артемовска больно ударил по самолюбию Запада, ведь Европа до последнего надеялась, что оказываемая ею помощь поможет Украине удержать город. США, пытаясь придумать весомую контрмеру, намеревается ударить по Крыму. Об этом заявил советник президента Америки по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Как он утверждает, ВСУ следует ударить по Крыму. Полуостров по-прежнему считают украинской территорией. Пусть Запад и пытался исключить сценарий, при котором ВСУ придется бить по собственной территории, но подобный запрет не вводился. Украина вольна нанести удар по «оккупированному» Крыму.

Европа крайне горько восприняла потерю Артемовска. Как ни крути, это поражение не только Украины, но и всего Запада. Теперь США срочно требуется «громкая» победа, которая сможет изменить общественный настрой.

К примеру, публикации CNN неоднократно подчеркивали важность Артемовска. Город называли стратегической точкой. И теперь Запад буквально унижен. Регулярная армия, в определенной степени бойцы НАТО, были вытеснены частной военной компанией. Это сильно задевает гордость.

Потеряв свою стратегическую точку, Европа намеревается ударить по таковой у России. Крым – идеальная мишень. Салливан добавил, что он не даст украинской стороне использовать американские системы для атаки на РФ. Но ведь полуостров до сих пор принадлежит Киеву, поэтому проблем с этим нет.

Для удара планируется использовать ракеты Storm Shadow, а вскоре Украине обещают поставить 40-50 истребителей F-16. Об этом было известно уже заранее, так как началась активная подготовка летчиков ВСУ.

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Россия же, в свою очередь, заявила, что не допустит нанесения удара по Крыму, несмотря на поступление на вооружение украинской армии зарубежных истребителей.