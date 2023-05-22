20 мая пресс-центр основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина опубликовал сообщение о завершении освобождения Бахмута. Появились новые сведения о ситуации в Артемовске (Бахмуте) от непосредственного участника событий. До сих пор идет зачистка – российские штурмовики тщательно прорабатывают районы “Самолет” и “Гнездо”.

В популярном телеграмм-канале было опубликовано сообщение от лица, находящегося прямо в Артемовске. Как утверждает анонимный источник, сейчас город выглядит крайне спокойным, во что сложно поверить, ведь в нем велись бои на протяжении множества месяцев.

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Артемовск действительно взят бойцами ЧВК «Вагнер» и российской армией. Но украинские войска все ещё остаются в городе. ВСУ, отступая, просто бросала своих солдат на произвол судьбы.

Когда ЧВК «Вагнер» приступил к захвату оставшегося района, большая часть украинских солдат предпочла бросить свои позиции, но некоторые вынужденно остались. Это раненые бойцы, одиночки, или совсем малые группы, не имеющие прикрытия.

Сейчас продолжается финальная зачистка города, особенно последнего микрорайона. ВСУ оставили множество «подарков» при отступлении: это мины, растяжки и т.д. Украинская сторона ещё предпринимает попытки отбить город, заняв близлежащие высоты. Оттуда ВСУ наносит удары артиллерией, пытаясь нанести максимальный ущерб.

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ВС РФ уже приступила к прочесыванию близлежащей местности. Задача солдат – полностью откинуть ВСУ от подступов к городу.