Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
«МИГ»: Бахмут взят, но там ещё остались боевики ВСУ
20 мая пресс-центр основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина опубликовал сообщение о завершении освобождения Бахмута. Появились новые сведения о ситуации в Артемовске (Бахмуте) от непосредственного участника событий. До сих пор идет зачистка – российские штурмовики тщательно прорабатывают районы “Самолет” и “Гнездо”.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

В популярном телеграмм-канале было опубликовано сообщение от лица, находящегося прямо в Артемовске. Как утверждает анонимный источник, сейчас город выглядит крайне спокойным, во что сложно поверить, ведь в нем велись бои на протяжении множества месяцев.

реклама

Артемовск действительно взят бойцами ЧВК «Вагнер» и российской армией. Но украинские войска все ещё остаются в городе. ВСУ, отступая, просто бросала своих солдат на произвол судьбы.

Когда ЧВК «Вагнер» приступил к захвату оставшегося района, большая часть украинских солдат предпочла бросить свои позиции, но некоторые вынужденно остались. Это раненые бойцы, одиночки, или совсем малые группы, не имеющие прикрытия.

Сейчас продолжается финальная зачистка города, особенно последнего микрорайона. ВСУ оставили множество «подарков» при отступлении: это мины, растяжки и т.д. Украинская сторона ещё предпринимает попытки отбить город, заняв близлежащие высоты. Оттуда ВСУ наносит удары артиллерией, пытаясь нанести максимальный ущерб.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

ВС РФ уже приступила к прочесыванию близлежащей местности. Задача солдат – полностью откинуть ВСУ от подступов к городу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #бахмут #сво на украине #сво в украине #сво сегодня #артёмовск
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
49
Пригожин рассказал, что вагнеровцев должно было быть в 23 раза больше при штурме Бахмута
34
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
17
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
4
Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
24
Польская компания подала в суд на Газпром с требованием выплатить 220 млн. долларов "долга"
18
Пригожин сообщил о взятии Бахмута и выводе ЧВК «Вагнер» из города
7
Российский спецназ совершил рейд по украинским тылам и нанес удары по позициям ВСУ
2
Defense Express посчитали, сколько F-16 запад готов поставить Украине
16
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
11
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
7
На Украине опровергают факт полной утраты контроля над Бахмутом
10
Кроссовки Gobstomper за 15 тысяч руб меняют цвет по мере износа
6
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
43
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
1
Подписан «поворотный» пакет соглашений по развитию российско-кубинских экономических связей
1
Politico: В Белом доме подтвердили передачу Украине F-16
3
В Бахмуте обнаружили жетон Сил специальных операций США, принадлежавшего наёмнику
4
Минобороны РФ подтвердило освобождение Бахмута подразделениями ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации
+
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
5

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
47
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
52
Все, что мы знаем о возможном выходе новой игры в серии Red Dead Redemption 3
4
Как повысить свою самооценку и начать получать удовольствие от жизни - 10 полезных советов
14
Геймерская сборка за 65 000р для 2К – получаем всё и сразу со скидками на GeForce RTX 3060 Ti
18
Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети
8
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
37
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
8
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
22
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
2

Сейчас обсуждают

Китя.
15:00
Первые SSD были MLC самые надежные но медленные и маленькая емкость.. а сейчас TLC а появились QLC эти самые бюджетные и в них одна болезнь контроллер сдыхает в любой момент. самые надежные серверные ...
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
Шурик Шурик
14:59
Иди нахуй, чмо болотное
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
Антон Воронврот
14:59
Эдуардо, у тебя лайков ровно столько как у других минусов. и так всегда. сам себя ласкаешь?
NVIDIA теснит AMD на рынке видеокарт, а Ryzen 7800X3D продаётся в 12 раз лучше Core i9-13900К
Eisbrecher
14:58
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
Антон Воронврот
14:55
длсс увеличивает инпут лаг? ты из этих экспертов как Эд и Китя?
Radeon RX 7600 на 7% медленнее GeForce RTX 4060 Ti в 3DMark и на целых 100 долларов дешевле
Eisbrecher
14:53
Принял, спасибо за инфу)
Австралийским оверклокерам удалось обновить мировой рекорд 3DMark2001 SE
Анатолий Молдаванов
14:42
Чёрт его знает, но эти вещи известны многим. У меня вот родственники живут в Казахстане, и у меня есть вариант заказывать хотя бы из CU. Ну а на счёт корпуса, то я его вообще за 7,5 штук покупал в днс...
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
Руслан Равилов
14:40
Хрен ему оторвало
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
Паша Силаев
14:37
Но цена то сильно большая. А так то да вещь хорошая
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
Даниил Линник
14:35
Инпут лаг так же повышает, Как и фпс. Ещё и мылит картинку.
Radeon RX 7600 на 7% медленнее GeForce RTX 4060 Ti в 3DMark и на целых 100 долларов дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем