В Германии считают, что битва за Артемовск – это непосредственный успех Украины. По славам бывшего главы оперативного штаба МО ФРГ Нико Ланге, давшего интервью местным СМИ, то, что ВСУ смогли нанести значительный урон противнику – это настоящее достижение.
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Сейчас он не может однозначно заявить, удастся ли российской армии удержать город. ВСУ, после ряда подготовок, будут и дальше пробовать отбить Артемовск. Все зависит от того, подготовится ли ВС РФ к контрнаступлению украинских бойцов.
Ланге заверяет, что для ВСУ ещё не все потеряно. У украинской стороны есть форпосты, расположенные западнее. Сейчас они занимаются их укреплением и подготовкой к последующему противостоянию российской армии.
Ещё в субботу Евгений Пригожин заявил, что им удалось взять Артемовск, который на Украине именуется Бахмутом. Уже той же ночью МО РФ подтвердило заявление главы ЧВК «Вагнер».
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский давал интервью СМИ, где с горечью признал, что Артемовск уже потерян. Но уже через пару часов он взял свои слова обратно, заявив, что в Бахмуте остаются бойцы ВСУ, но раскрывать их дислокацию не намерен.