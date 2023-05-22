Бывший глава оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге сделал заявление в интервью BILD в воскресенье, 21 мая, что битву за Бахмут можно считать успехом для украинской армии.

В Германии считают, что битва за Артемовск – это непосредственный успех Украины. По славам бывшего главы оперативного штаба МО ФРГ Нико Ланге, давшего интервью местным СМИ, то, что ВСУ смогли нанести значительный урон противнику – это настоящее достижение.

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Сейчас он не может однозначно заявить, удастся ли российской армии удержать город. ВСУ, после ряда подготовок, будут и дальше пробовать отбить Артемовск. Все зависит от того, подготовится ли ВС РФ к контрнаступлению украинских бойцов.

Ланге заверяет, что для ВСУ ещё не все потеряно. У украинской стороны есть форпосты, расположенные западнее. Сейчас они занимаются их укреплением и подготовкой к последующему противостоянию российской армии.

Ещё в субботу Евгений Пригожин заявил, что им удалось взять Артемовск, который на Украине именуется Бахмутом. Уже той же ночью МО РФ подтвердило заявление главы ЧВК «Вагнер».

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На следующий день президент Украины Владимир Зеленский давал интервью СМИ, где с горечью признал, что Артемовск уже потерян. Но уже через пару часов он взял свои слова обратно, заявив, что в Бахмуте остаются бойцы ВСУ, но раскрывать их дислокацию не намерен.