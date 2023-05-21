Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Наконец, после множества месяцев затяжных боев, город Артёмовск полностью перешел под контроль ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов армии, а также штурмовые отряды «Вагнер» с успешным завершением боевых действий.

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Все, кто отличился в ходе данной операции, будут вознаграждены. Речь идёт не только о бойцах ЧВК «Вагнер», но и различных военнослужащих подразделений российской армии, оказывающих поддержку, а также прикрывающих фланги.

Чуть раньше МО РФ заявило, что город Артёмовск был успешно зачищен от сил противника. Остатки украинских сил вынужденно отступили, не имея возможности и дальше продолжать сопротивление.

Артемовск находится в северной части ДНР. Город является одним из важнейших транспортных узлов, по которому происходит снабжение украинской стороны. Также Артемовск был укреплением, использовавшимся бойцами ВСУ.

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Бои здесь велись ещё с 1 августа 2022 года. Битва поражает своими масштабами, а также количеством принявших участие военных. Ранее в городе присутствовало порядка 72 000 человек. Нынешнюю численность населения подсчитать затруднительно.