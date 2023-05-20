После первого авиарейса в столицу Грузии Тбилиси из Москвы, туристы из Российской Федерации начали делиться своими положительными впечатлениями о поездке в Грузию, сообщает "МК".

Наконец состоялось приземление первого авиарейса из Москвы в Тбилиси. Но неприятности начались с самых первых минут. Аэропорт буквально наводнили грузинские оппозиционеры, провоцирующие россиян. Наиболее «ярых» подстрекателей забрала полиция. Туристы же поделились своими впечатлениями о поездке в Грузию.

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Москвичи указывают на низкие цены. Проживание в элитных апартаментах стоит порядка 1 300 рублей в сутки, а за место в пятизвездочном отеле нужно отдать всего 4 000 рублей в день.

Грузины крайне положительно относятся к россиянам. Многие из них заявляют, что несмотря на произошедшее, они остаются родными людьми.

Антироссийское настроение присутствует исключительно у оппозиционеров. Сами грузины относятся же более, чем миролюбиво. Конечно, есть минус – повышение стоимости на долгосрочную аренду. Но эта проблема решаема, если заниматься поиском жилья через знакомых. Что ни говори, а в Грузии весьма сильно гостеприимство.

Юные туристы, не имеющие основательного бюджета на отдых, смогли вволю насладиться поездкой. Им хватило порядка 10 000 рублей на человека. И это на целую неделю. За такую сумму можно проживать в хостеле прямо в центре Тбилиси, завтракать и обеда дома, а ужинать в кафе.

Грузины также дали несколько комментариев по данному поводу. Во-первых, они отметили повышение стоимости аренды недвижимости. Если раньше простые квартиры оценивали в 200 долларов, то сейчас – уже в $600.

Год назад, из-за наводнения россиян, началось резкое повышение цен в Грузии. Если ранее местные жители злились из-за этого, то сейчас пыл поутих.

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Негативный настрой особенно был заметен в первые дни ВСО. Агрессия в сторону лиц славянской внешность буквально кипела. Но грузины, славящиеся своей гостеприимностью, смирились с новыми реалиями, вновь открывая двери страны для россиян.