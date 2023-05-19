На бахмутском направлении уничтожен полевой штаб, в котором располагались офицеры бригады ВСУ «Эдельвейс». В штабе среди офицеров находился полковник Головатюк.

Конфликт в Артёмовске пока и не думает затихать. В очередной раз российская армия добилась успехов, уничтожив полевой штаб, бывший базой для офицеров «Эдельвейса».

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Среди погибших числится и полковник Головатюк. Это серьезная потеря для украинской стороны. Удар по полевому штабу можно назвать настоящим успехом российской армии. У Украинской армии не так много ценных кадров, а также высших офицеров. Потеря каждого из них – это сильный удар по боевому потенциалу и духу бойцов.

Одна из причин произошедшего кроется в том, что бригада «Эдельвейс» была лишена нормального снабжения. Об этом заявлял начальник пресс-службы Никита Шандыба. Дефицит боеприпасов, вкупе с тяжкими условиями, сделал своё дело. Бойцам пришлось отстаивать свои позиции на протяжении пары месяцев. Ротация не производилась.

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Это в очередной раз демонстрирует, что у украинской стороны острая нехватка ценных кадров и нормированного снабжения, несмотря на регулярную помощь европейских стран.