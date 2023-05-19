В России начались продажи китайского минивэна Voyah Dream с электрической силовой установкой, говорится в поступившем в Autonews.ru пресс-релизе. Рекомендованная цена на модель составляет 9 990 000 руб.

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Недавно стала известна предварительная стоимость нового авто. Электрический седан Voyah будет стоить 8,3 млн рублей.

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Вскоре в РФ поступит первая партия автомобилей, состоящая из 139 единиц техники. Клиентам предоставят на выбор две версии машины.

Voyah Passion – это серийное воплощение концепта I-Land, который китайские компании продемонстрировали в 2020 году. Разница между ним и новинкой заключается в кузове и отдельным комплектующим, но производители постарались выдержать общий стиль.

Машина почти 5 метров в длину, около 2 м в ширину, а также 1,5 м в высоту. Колесная база – 3 м.

Седан оснащен разнообразными интеллектуальными системами вождения, поэтому по праву может называться «умной» машиной. Для упрощения работы инновационных функций установили порядка 12 камер и столько же специальных радаров.

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Автомобиль разгоняется до 100 км в час всего за 3,8 с. Машинка весьма шустрая, предел спидометра составляет 210 км/ч. Одной зарядки батареи хватит, чтобы преодолеть почти 500 км. Топовые комплектации оснащены более мощной батареей, её запас хода составляет 600 км.