Поражение ЗРК Patriot, ныне находящегося на вооружении Украины, является самой обсуждаемой темой недели. И сейчас вскрылись новые подробности произошедшего.
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Как утверждают источники, ЗРК Patriot лишился свыше 30 снарядов в попытках предотвратить нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Согласно подсчетам, запуск такого количества боеприпасов обошелся почти в $100 млн.
МО РФ неоднократно предупреждала о том, что будет использовать стратегическое вооружение, а именно ракеты «Кинжал». Как стало известно, при помощи данного снаряда удалось поразить ЗРК Patriot, стоящий на защите Киева. Случилось это 16 мая.
Пусть система и считается самой современной ПВО в мире, но она не поспевает за скоростью «Кинжала», разгоняющегося до 10 махов. Именно это и стало причиной уничтожения 5 ЗРК, а также многофункциональной РЛС.
В одной батарее системы от 5 до 8 пусковых установок, каждая из которых содержит по 4 ракеты. Всего требуется задействовать до 90 человек, чтобы иметь возможность поддерживать функционирование комплекса.
Эксперты США утверждают, что одна батарея стоит свыше миллиарда долларов. На вооружении армии сейчас находится 15 систем ЗРК Patriot.