Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, переданный Украине, лишился 32 боеприпасов при попытке сбить в Киеве российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщает Military Watch Magazine. Общую стоимость их запуска в статье оценили в $96 млн.

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Поражение ЗРК Patriot, ныне находящегося на вооружении Украины, является самой обсуждаемой темой недели. И сейчас вскрылись новые подробности произошедшего.

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Как утверждают источники, ЗРК Patriot лишился свыше 30 снарядов в попытках предотвратить нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Согласно подсчетам, запуск такого количества боеприпасов обошелся почти в $100 млн.

МО РФ неоднократно предупреждала о том, что будет использовать стратегическое вооружение, а именно ракеты «Кинжал». Как стало известно, при помощи данного снаряда удалось поразить ЗРК Patriot, стоящий на защите Киева. Случилось это 16 мая.

Пусть система и считается самой современной ПВО в мире, но она не поспевает за скоростью «Кинжала», разгоняющегося до 10 махов. Именно это и стало причиной уничтожения 5 ЗРК, а также многофункциональной РЛС.

В одной батарее системы от 5 до 8 пусковых установок, каждая из которых содержит по 4 ракеты. Всего требуется задействовать до 90 человек, чтобы иметь возможность поддерживать функционирование комплекса.

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Эксперты США утверждают, что одна батарея стоит свыше миллиарда долларов. На вооружении армии сейчас находится 15 систем ЗРК Patriot.