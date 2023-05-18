Речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и разморозки активов российских компаний, говорится на сайте министерства.

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Россия откажется от продления зерновой сделки, подходящей к концу в середине июля, если по ней не будут урегулированы все проблемные вопросы. Об этом было заявлено МИД РФ.

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Ранее составленное соглашение было продлено без внесения корректив. Причина этому заключается в турецком обращении. В ведомстве указывают на решение пяти системных задач, требующих решения при осуществлении меморандума Россия – ООН.

Во-первых, необходимо вновь подключить Россельхозбанк к SWIFT, начать транспортировать запчасти, вернуть прежнюю логистическую систему и страхование. Ещё одна задача – это восстановление аммиакопровода Толятти – Одесса, а также сделать вновь работоспособными замороженные активы компаний РФ.

Если требования, описанные выше, не будут выполнены, «черноморская инициатива» останется в прежнем виде, без изменений. Договоренность же перестанет действовать после середины июля.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал о том, что «черноморская зерновая инициатива» будет продлена на два месяца. Информация подтверждена МИД РФ, а также Кремлем.

Договор был подписан 22 июля 2022 года. Согласно ему, украинское зерно, некоторые виды продовольственных товаров и удобрения могут спокойно транспортироваться по Черному морю. Суда двигаются согласно заранее разработанному маршруту, чем занимается Стамбул.

Зерновая инициатива была лишь часть целого пакета договоренностей. Вторая же составляющая – это меморандум, проводимый между Россией и ООН. В его ходе должны быть выполнены ранее упомянутые требования. Но со стороны Европы не наблюдается подвижек в данном вопросе.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что зерно, транспортируемое с Украины, идёт не в Африку, как оговаривалось, а прямиком в европейские страны.