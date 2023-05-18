"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Ракета «Бронебойщик» – это новейшая разработка военной отрасли РФ. От своих предшественников она отличается повышенной мощностью. Авиаракету уже запустили в серийный выпуск, на неё имеются заказы.

реклама

Увидеть, как применяется «Бронебойщик», удастся уже в 2023 году. Использовать авиаракету могут самолеты Су-25 и военные вертолеты серии Ми-8. В принципе, запустить её можно с любого судна, имеющего пусковые блоки ракет неуправляемого типа. Новинка относится к семейству снарядов C-8 калибра 80 мм.

Согласно технической информации, боевая составляющая нового снаряда мощнее своих предшественников минимум в 5 раз. Как понятно из названия, ракета предназначена для штурма и уничтожения укрепленных позиций, а также сооружений, возведенных по принципу фортификации.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

«Бронебойщик» станет сильным подспорьем российской армии в нынешней СВО. Авиаракета заставит противника изменить стратегию поведения на поле боя, учитывая неистовую страсть украинской стороны к укреплениям в виде многоэтажных зданий. Совсем скоро удастся увидеть применение новинки в действии, а также оценить её эффективность на практике.