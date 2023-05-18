Ракета «Бронебойщик» – это новейшая разработка военной отрасли РФ. От своих предшественников она отличается повышенной мощностью. Авиаракету уже запустили в серийный выпуск, на неё имеются заказы.
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Увидеть, как применяется «Бронебойщик», удастся уже в 2023 году. Использовать авиаракету могут самолеты Су-25 и военные вертолеты серии Ми-8. В принципе, запустить её можно с любого судна, имеющего пусковые блоки ракет неуправляемого типа. Новинка относится к семейству снарядов C-8 калибра 80 мм.
Согласно технической информации, боевая составляющая нового снаряда мощнее своих предшественников минимум в 5 раз. Как понятно из названия, ракета предназначена для штурма и уничтожения укрепленных позиций, а также сооружений, возведенных по принципу фортификации.
«Бронебойщик» станет сильным подспорьем российской армии в нынешней СВО. Авиаракета заставит противника изменить стратегию поведения на поле боя, учитывая неистовую страсть украинской стороны к укреплениям в виде многоэтажных зданий. Совсем скоро удастся увидеть применение новинки в действии, а также оценить её эффективность на практике.