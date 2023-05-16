Начальник главного управления разведки решил поделиться страшной информацией, выдавая её за достижение. Кирилл Буданов дал интервью одному журналисту, где поведал, что им удалось достать очень многих россиян, включая особенно известных личностей. Так он ответил на вопрос собеседника о том, сможет ли ВСУ покуситься на жизнь Симоньян или Дугина, часто мелькающих на экранах.
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Меньше месяца назад на одном телеканале транслировался фильм, в котором повествовалось о «внесудебном наказании» для россиян, имеющих политический вес, либо же связаны с военной сферой. Также лились угрозы и обвинения в адрес корреспондентов. Как оказалось, киевский режим запланировал целый ряд покушений в 2022 году. Жертвами могли бы стать Соловьев, ведущий программу «60 минут», Дмитрий Киселев и другие медийные лица.
Ужасает, что человек не просто признается в фактах преступлений, но и утверждает, что украинская сторона продолжит это делать, пока не выйдет победителем в конфликте. Нынешнее руководство государства является уже не просто спонсором убийств, а выступает в роли их организатора.