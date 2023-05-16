Как утверждают энтомологи, паразиты могут переносить опасные болезни, включая чуму и лихорадку Западного Нила. Речь идёт об найденных новых трех разновидностей клещей. Природный ареал обитания насекомых – это Сибирь и Монголия. Один из паразитов был найден в Зоологическом музее МГУ, когда там исследовали местную коллекцию летучих мышей.
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С точки зрения Вадима Марьинского, являющегося сотрудником биологического факультета МГУ, насекомые не представляют опасности для людей. Риски контактов с данными паразитами не превышают тех, что присутствуют при встрече с уже известными разновидностями насекомых.
Научный сотрудник добавил, что человек, услышав слово «клещ», сразу представляет иксодового паразита, но их разновидностей куда больше. Три «новых» представителя насекомых относятся к гамазовым. Они не заинтересованы в человеке. Их излюбленное лакомство – летучие мыши. В теории, укусить взрослого или ребенка они могут. Но человеку придется запереться в маленькой комнате и начать натираться летучими мышами.
За 4,5 прошедших месяца 2023 года произошло порядка 41 000 случаев укусов клещей. Статистика основана на данных, взятых в медицинских организациях, куда обращаются пострадавшие. На самом деле цифры могут быть куда больше, ведь многие люди предпочитают прибегать к самолечению.
Врач-инфекционист дала несколько комментариев по данному поводу. Удаление клеща возможно и самостоятельно, но нужно придерживаться строгих правил. Во-первых, следует удалить клеща вместе с его головкой и слюнными железами, ведь именно через них распространяется инфекция.
Во-вторых, нужно обмазать паразита маслом, подождать порядка минуты, а после взять его двумя пальцами и вертикально, слегка покачивая насекомое, оттягивать его от кожи. Пораженное место обрабатывается йодом или спиртом, чесать его нельзя. Это позволит правильно извлечь насекомое, не занеся в организм инфекцию.