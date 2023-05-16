Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

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ЗРК Patriot был уничтожен ударом комплекса «Кинжал». Эта громкая новость была опубликована МО РФ. В ВСУ же отрицают факт произошедшего, утверждая, что все ракеты были сбиты. Украинская сторона настаивает, что система ПВО функционирует в штатном режиме.

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На видео, опубликованном в сети, можно увидеть момент, когда ЗРК был поражен. ПВО отражала атаку, выпустив ракеты, а спустя несколько мгновений на месте её расположения произошел сильный взрыв.

Также в МО РФ заявили, что в ночь на 16 мая российская армия провела обстрел важнейших пунктов дислокации ВСУ. Также были нанесены удары по местам, где хранятся боеприпасы.

В информации, предоставленной министерством, указано, что российские ПВО предотвратили инциденты с применением недавно поступивших в распоряжение украинской армии крылатых ракет Storm Shadow. Они отличаются повышенной дальностью и мощностью. За сутки удалось сбить семь единиц ракет.

Воздушные силы ВСУ не остались в стороне, сообщив, что смогли отразить все ракеты, которыми атаковали ВС РФ. По данным украинской стороны, удалось предотвратить атаку «Кинжалами», «Калибрами» и «Искандерами».

Представитель Кремля напомнил слова президента России. «Кинжал» – это абсолютно новый тип вооружения, имеющий уникальные характеристики. Их преимущество в том, что современные системы ПВО неспособны успеть за скоростью полета.

Ночь на 16 мая прошла неспокойно для украинской столицы. По всей стране действовала воздушная тревога, а СМИ опубликовали сведения о взрывах в Киеве.

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ВС РФ, используя ракеты «Кинжал» и «Калибр», ударили по важнейшим объектам военной инфраструктуры, расположенным в столице. Как утверждают представители городской администрации, сейчас украинская столица подвергается атакам повышенной плотности. Город подвергается нападению уже в восьмой раз за пару недель.