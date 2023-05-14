Макароны для итальянцев являются сродни хлебу для россиян. Они всегда присутствуют на столе. И сейчас данный продукт становится всё более отдаленным от граждан из-за стоимости, продолжающей расти.
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Если ситуация не изменится, итальянцы объявят забастовку по всей стране. Данное заявление было опубликовано в иностранных СМИ.
Сейчас ассоциация потребителей добивается проведения проверок. Как утверждают люди, стоимость макаронных изделий растет без всякий на то оснований.
Ассоциация потребителей уже направила ряд жалоб в компетентные органы. Документы содержат подробное описание ситуации. Цель Ассоциации – не просто добиться нормализации стоимости, но и пресечь факт мошенничества. Также они хотят знать, почему ценники так резко поползли вверх, перегнав инфляционные показатели.
Если стоимость изделий не перестанет расти, люди откажутся от употребления своей излюбленной пищи. Это станет первым шагом «макаронной забастовки».
Местные производители тут же попытались урегулировать вопрос в мирном ключе, дав пояснения. А жалобу и вовсе считают излишней. Отдельные предприниматели указывают на то, что стоимость макарон растет обосновано.
Как утверждают в продовольственном союзе, увеличение ценников связано с тем, что уже имеющиеся в магазинах изделия изготавливались в период высокой стоимости зерна. Также они акцентируют внимание на повышение затрат энергии во время производства и подорожании упаковки. Если производители вернут прежние ценники, со временем они станут банкротами.
Средний ценник по стране вырос на 17,5% за год. Пусть производители подняли стоимость ввиду обстоятельств, но размер заработной платы остался прежним. Граждане не готовы платить так много за обыкновенные макароны.