Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. Однако, если Украина начнет активно использовать против целей в глубине РФ оружие британцев, то Киев столкнется с дефляцией российских обещаний.

Британия с самого начала СВО открыто выражала свою антироссийскую позицию. Лондон всячески помогал Украине, тренировал её солдат, поставлял новое и передовое вооружение.

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Теперь же Великобритания переходит все границ. Киев получит от Лондона весьма опасные ракетные системы «Storm Shadow». Как ни посмотри, а это выглядит буквальным «плевком» в сторону Кремля.

В конце прошлой рабочей недели МИД РФ опубликовал своё заявление, в котором повествуется о деятельности Лондона. Содержание речи спокойное, можно сказать, будничное. Как утверждают представители МИД РФ, Лондон переходит все границы, пытаясь заслужить статус непримиримого противника России. Но Великобритания стоит понимать, что у Кремля остается право на ликвидацию всех угроз, которые могут появиться или возникнут из-за действий европейского государства.

«Storm Shadow» является ракетной системой, позволяющей атаковать принципиально важные российские узлы и позиции. К примеру, Ж/Д Джанкой, либо же поразить логистическую развязку в северной части Крыма. База ВМФ РФ, расположенная в Севастополе, также окажется под угрозой. Если вывести данные узлы из функционирующего состояния, российская армия попадет в затруднительное положение, не имея возможности полноценно противостоять украинским атакам.

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Но Великобритании стоит понимать, что любое терпение не бесконечно. Если нынешние игры в «друга» Украины можно списать на желание государства продемонстрировать собственную позицию в отношении СВО, то ужесточение действий непременно приведет к обострению конфликта. Не исключено, что повторится сценарий весны 1940-го года. Как в плане масштаба, так и последствий. Европа всяческий стремится развязать полноценную войну, и делает всё, чтобы это свершилось как можно быстрее.