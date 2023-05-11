Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при усилении инфляционного давления регулятор может принять решение о повышении ключевой ставки.

Нынешняя глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила с весьма тревожным заявлением. Есть высокая вероятность того, что на предстоящей встрече директоров придется затронуть тему повышения ключевой ставки несмотря на то, что её удалось сохранить на прежнем уровне целых пять раз.

реклама

Причина этому проста – усиление ценового давления, которое может привести к достижению инфляционной цели, составляющей 4%. Нынешний уровень ставки – 7,5%. Заседание состоится уже меньше, чем через месяц.

Сейчас все рассчитывают на то, что экономика восстановится, но процесс будет сопровождаться сильным инфляционным давлением. Как утверждает глава Центробанка, многое зависит от стороны спроса. Если инфляция ускорится, что помешает достичь цели 4% в следующем году, то не останется выбора, кроме как поднять ключевую ставку.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нынешнее состояние экономики нельзя назвать стабильным. В первые три месяца 2023 года наблюдается падение ВВП на 2,3%. На следующий квартал возлагают большие надежды, ожидая прироста экономики на 4,2%. Темы увеличения ВВП увеличились до диапазона 0,5 – 2%. Этому поспособствовала повышенная активность потребителей и инвестором в первые три месяца 2023 года.