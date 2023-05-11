Украина весьма умело ведет информационную войну. Тщательно скрываясь за низкой боеспособностью, ВСУ успели получить первые успехи в контрнаступлении. Об этом поведал Евгений Пригожин – глава ЧВК «Вагнер».
реклама
Украинцы начали свою контратаку в стратегической точке – Артемовске, или же Бахмуте. Частично были отбиты позиции, расположенные вблизи города.
Похоже, что ВСУ решили взять город в кольцо, так как сейчас украинские бойцы заходят во фланги. В некоторых местах им удается отбить позиции.
Также Пригожин рассказал, что его бойцы, несмотря на огромную недостачу боеприпасов, продолжают удерживать город. Помощь, обещанная МО РФ, на данный момент не поступила. Но военные из ЧВК не намерены сдаваться.
Что касается контрнаступления, то первый шаг – это разгром бойцов «Вагнера» в Артемовске. Это станет превосходным началом, а также позволит поднять боевой дух после почти полной потери города. Как утверждает Пригожин, ВСУ мобилизовали бойцов, прошедших соответствующую военную подготовку, а также имеющих хорошее вооружение. Нынешние силы Украины, вкупе с зарубежной техникой, представляют собой грозного противника.
Пусть Зеленский всегда открыто сообщал о своих действиях, но в этот раз он решил «молча» начать наступление, надеясь на эффект неожиданности. Об этом говорит многое. Во-первых, за рубежом утверждали, что Украина пойдет в наступление в кратчайшие сроки, ей передали соответствующее оружие и технику, но Зеленский сослался на то, что план контратаки ещё не утвержден.
Во-вторых, нынешний президент Украины, 11 мая, провел публичное выступление с иностранными СМИ, где указал на низкую боеготовность своей армии. Несмотря на это, наступление уже идёт, а кое-где прослеживаются первые успехи ВСУ.