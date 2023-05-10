10 мая состоялось выступление нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. И состояло оно из негативного контекста. Она утверждает, что Россия, отменив визовый режим для грузин, а также вновь разрешив авиасообщение, решила устроить прямую провокацию. Зурабишвили не готова даже рассматривать возобновление взаимоотношений, пока действуют реалии СВО.
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Российская агрессия на Украине – это самый веский довод, которым оперирует президент. Зурабишвили готова возобновить взаимоотношения, как только будет завершена СВО, а также вернутся «оккупированные» территории.
Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для грузин 10 мая. Уже через 5 дней указ окончательно вступит в силу. Другой его указ отменяет запрет на авиасообщение и реализацию туристических туров в Грузию, который действовал аж с 2019 года.
Визовый режим поддерживался ещё с 2000-го года. Грузия первой сделала шаг в данном вопросе, отменив его в 2012 году. Теперь россияне могут свободно въезжать в страну, пребывая в республике порядка 12 месяцев. Дипломатические отношения между государствами были разорваны в момент, когда РФ признала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году.