Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Президент Грузии: отмена визового режима это провокация России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с утверждением, что решение России об отмене визового режима для граждан Грузии и снятие запрета на авиасообщение с республикой являются неприемлемыми из-за ситуации на Украине.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

10 мая состоялось выступление нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. И состояло оно из негативного контекста. Она утверждает, что Россия, отменив визовый режим для грузин, а также вновь разрешив авиасообщение, решила устроить прямую провокацию. Зурабишвили не готова даже рассматривать возобновление взаимоотношений, пока действуют реалии СВО.

реклама

Российская агрессия на Украине – это самый веский довод, которым оперирует президент. Зурабишвили готова возобновить взаимоотношения, как только будет завершена СВО, а также вернутся «оккупированные» территории.

Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для грузин 10 мая. Уже через 5 дней указ окончательно вступит в силу. Другой его указ отменяет запрет на авиасообщение и реализацию туристических туров в Грузию, который действовал аж с 2019 года.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Визовый режим поддерживался ещё с 2000-го года. Грузия первой сделала шаг в данном вопросе, отменив его в 2012 году. Теперь россияне могут свободно въезжать в страну, пребывая в республике порядка 12 месяцев. Дипломатические отношения между государствами были разорваны в момент, когда РФ признала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #грузия #визы #провокация #границы
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Швейцария хранит российских активов на сумму 7,6 млрд евро
Генеральный директор EA назвал свою компанию главным издателем игр для Xbox
Гребенкин: Киев платил от пяти до десяти тысяч рублей подросткам за диверсии в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
61
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
6
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
2
ADATA представила под брендом XPG модули и комплекты DDR4 SPECTRIX D35G с RGB подсветкой
2
США готовы раскрыть "Железный купол" производства Израиля над небом Украины если последняя попросит
6
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
4
В России насчитывается более 1 100 000 легковых автомобилей старше 35 лет
+
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
4
Intel Core i9-13900KS на частоте 8298 МГц занял четвёртое место в модельном зачёте
+
Два китайских производителя теперь контролируют более половины мирового рынка тяговых аккумуляторов
5
Российский снайпер используя винтовку DXL-4 "Севастополь", поразил цель на расстоянии в 2180 метров
4
«СП»: Ученые со всего мира, в том числе из РФ, массово едут уже не в США, а в Китай
6
В ВВС Швеции из-за низких зарплат и пенсии только после 67 лет половина пилотов хотят уволиться
5
Блинкен: У Украины есть все необходимое для выхода на границы 24 февраля
1
DeepCool готовит к выходу процессорный кулер Assassin IV
3
Nintendo больше не питает иллюзий по поводу популярности консоли Switch
4
Началась работа над фильмом про Егора Летова
+
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
35
Оверклокер протестировал кулеры c AliExpress на задней панели Radeon RX 6900 XT
5
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
24

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
33
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
7
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
10
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
37
Главные игры мая 2023 года
10
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
3
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
3
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
8

Сейчас обсуждают

Bernigan
23:17
https://youtu.be/_b89F-L2TLQ Вот
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Вассисуалий Лоханкин
23:13
Ты просто не знаешь, как их готовить!)))
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
swr5
23:11
Духовка видимо бракованная попалась.
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Китя.
23:10
играл с DLSS и FSR без них лучше.
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
LastAtlant
23:09
Русские кровожадно ЗАСТАВЛЯЮТ! ехать в их страну, какая подлость! Надо бунтовать, как так?! а по серьезному чего боятся то, обьясните
Президент Грузии: отмена визового режима это провокация России
Артём Николаев
23:09
Типичная вертушка кушает 3-5Вт. "Хотя бы" в 200 кубов в час это что-то типа 140мм на 2000 оборотов. Я выберу 8 тихоходных кульков, чем воющую канальную вытяжку.
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
Эовейн Триада
23:06
Так всё работает на Нвидии, радует, чётко, летает, нет такого жора, ну и кто жертва маркетинга?
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Эовейн Триада
23:05
На 4080 в 2К достаточно, для 4К есть 4090.
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Эовейн Триада
23:04
FSR хрень, а DLSS = натив, разницу заметить нельзя, не только в слепом тесте, но и подробно осматривая скриншоты.
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Kozma
23:04
Это да. Скорей по Таганрогу влупят или Нефтеюганску. По своим-то бить не жалко.
Эксперт: американский Patriot по своим физическим характеристикам не может перехватить "Кинжал"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем