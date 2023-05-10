Ученые, в ходе многочисленных экспериментов, смогли доподлинно установить, что на Луне присутствует вода. Лед смешан с пылью космического тела, правда, его совсем немного. Найти больше воды можно на полюсах, куда нормально не достает солнечный свет.
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Профессора провели исследование двух версий искусственного реголита. Первый сформировали из образцов, добытых в лунном нагорье. Второй был лишь имитацией грунта из морей космического тела. Материал был перемешан с жидкостью в пропорциях от 3 до 15%.
Получившиеся образцы положили в камеру, позволяющей создать условия на поверхности спутника Земли. В устройстве реголиты подвергали воздействию микроволн, мощностью 250 Вт. Процесс занял всего 25 минут.
Итогом стало получение 50% жидкости из «морских» образцов, а высокогорные материалы отдали 67% воды. Если нагрев совершался 35 минут, то получалось извлечь практически всю влагу.
При добавлении жидкости в образцы метод стал менее эффективен. Ученые считают, что в реголитах, имеющих больше влаги, возрастает расстояние между пылевыми частицами, поэтому слабеет теплообмен.