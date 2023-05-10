За последнее десятилетие найдено множество новых подтверждений присутствия воды на Луне — лёд перемешан с лунной пылью (реголитом) в объёмном отношении примерно 100-400 частей к 1 млн, а более высокие концентрации находятся на полюсах, где меньше солнечного света. Учёные Открытого университета (Великобритания) и Университета Центральной Флориды (США) пришли к выводу, что для добычи воды из реголита хватит простой микроволновой печи.

Ученые, в ходе многочисленных экспериментов, смогли доподлинно установить, что на Луне присутствует вода. Лед смешан с пылью космического тела, правда, его совсем немного. Найти больше воды можно на полюсах, куда нормально не достает солнечный свет.

реклама

Профессора провели исследование двух версий искусственного реголита. Первый сформировали из образцов, добытых в лунном нагорье. Второй был лишь имитацией грунта из морей космического тела. Материал был перемешан с жидкостью в пропорциях от 3 до 15%.

Получившиеся образцы положили в камеру, позволяющей создать условия на поверхности спутника Земли. В устройстве реголиты подвергали воздействию микроволн, мощностью 250 Вт. Процесс занял всего 25 минут.

Итогом стало получение 50% жидкости из «морских» образцов, а высокогорные материалы отдали 67% воды. Если нагрев совершался 35 минут, то получалось извлечь практически всю влагу.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При добавлении жидкости в образцы метод стал менее эффективен. Ученые считают, что в реголитах, имеющих больше влаги, возрастает расстояние между пылевыми частицами, поэтому слабеет теплообмен.