США всегда славились тем, что привлекали к себе лучших и ценнейших кадров, будь то предприниматели, либо ученые. Но сейчас тенденции изменились. Ученые предпочитают уехать в Китай, ведь именно эта работа теперь считается престижной, а быть американским профессором, увы, уже не модно.
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Ежегодный отток исследователей из США составляет порядка 2 500 человек. Профессора, трудившиеся в Америке, возвращаются в свою родную страну.
Частично в происходящем виноват Дональд Трамп. В 2018 году он начал «охоту на ведьм», выискивая китайских шпионов. Массовые облавы на азиатских профессоров не добавили репутации в глазах ученого света. Китайских сотрудников притесняли, запугивали, делая работу совершенно невозможной.
Исследователи стали бояться не только за собственные жизни, но и за результаты трудов. Им не хотелось работать зря, а постоянное нахождение в стрессе лишь усугубляло ситуацию.
Политика Байдена, в отношении исследователей, осталась прежней. Китайских профессоров считают второсортными людьми. Всё это привело к тому, что азиатские сотрудники начали возвращаться домой, где их ждут с распростертыми объятиями.
Один из китайских математиков, удостоившийся престижной награды, не смог выжить в реалиях «дикого Запада». Профессор Су Синь длительное время трудился в пенсильванском университете, но из-за изменившихся условий вернулся домой. Пусть он и имел множество достижений, но его подвергли тщательным проверкам и унизительным допросам. И это не единственный пример.