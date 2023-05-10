Жители Германии раскритиковали канцлера Олафа Шольца после его слов о параде Победы в Москве. Он призвал Евросоюз не бояться «демонстрации силы». Своим мнением немцы поделились в комментариях к опубликованному материалу.

В одночасье канцлер Германии Олаф Шольц потерял доверие и любовь многих граждан. Чиновник, высказавшись о параде Победы в Москве, подвергся жесткой критике со стороны немцев.

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В заявлении Шольца содержался призыв к ЕС. Он настаивает на том, что нельзя боятся «демонстрации силы» со стороны России.

Жители Германии совсем не разделяют его позицию. Комментарии в социальных сетях имеют схожее содержание. Во-первых, немцы указали на то, что Шольц попросту завидует президенту России. У него имеется первоклассное вооружение, которое он может продемонстрировать миру. У Германии такого попросту не имеется.

Во-вторых, люди указывают на плачевное состояние их страны из-за нынешней политики. Граждане считают, что государство идёт «ко дну».

Пользователи заявляют, что политик не является компетентным лидером. Эскалация продолжается, но нет предвидения, а также решения ситуации. США попросту пользуется Германией для своих целей, оставив её без поддержки в момент, когда польза будет исчерпана.

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Шольц же призывает ЕС не опасаться России, а также продолжить поддерживать Украину. Власти Германии не рассматривают вариант с мирным урегулированием конфликта.