В одночасье канцлер Германии Олаф Шольц потерял доверие и любовь многих граждан. Чиновник, высказавшись о параде Победы в Москве, подвергся жесткой критике со стороны немцев.
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В заявлении Шольца содержался призыв к ЕС. Он настаивает на том, что нельзя боятся «демонстрации силы» со стороны России.
Жители Германии совсем не разделяют его позицию. Комментарии в социальных сетях имеют схожее содержание. Во-первых, немцы указали на то, что Шольц попросту завидует президенту России. У него имеется первоклассное вооружение, которое он может продемонстрировать миру. У Германии такого попросту не имеется.
Во-вторых, люди указывают на плачевное состояние их страны из-за нынешней политики. Граждане считают, что государство идёт «ко дну».
Пользователи заявляют, что политик не является компетентным лидером. Эскалация продолжается, но нет предвидения, а также решения ситуации. США попросту пользуется Германией для своих целей, оставив её без поддержки в момент, когда польза будет исчерпана.
Шольц же призывает ЕС не опасаться России, а также продолжить поддерживать Украину. Власти Германии не рассматривают вариант с мирным урегулированием конфликта.