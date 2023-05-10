Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по пунктам временной дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам боеприпасов

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

ВС РФ придерживается тактики предотвращения боев и обострения конфликта, чтобы не допускать жертв среди своих бойцов. С этой целью ночью было нанесено множество ракетных ударов по важнейшим резервам ВСУ.

реклама

Теперь украинская сторона не сможет выдвинуться в зону боевых действий. Сообщается, что взрывы гремели в столице страны, а также в Харькове и Днепре.

Действия российской армии легко понять. Украинская сторона неоднократно заявляла о своей готовности начать контрнаступление в любой момент. Одним из поводов служит практически полная потеря Артёмовска – стратегической точки.

Предотвращая новое обострение конфликта, ВС РФ уничтожает склады с боеприпасами, резервы, а также нарушает снабжение, делая невозможным ведения боя.

Что касается Артёмовска, то украинская сторона продолжает нести значительные потери. ВСУ, закрепившись в западной части города, удерживает свои позиции из последних сил. Только за один день погибло порядка 450 украинских бойцов.

8 мая были нанесены ракетные удары по Сумской и Запорожской областям. Как утверждают СМИ, в данных регионах практически не смолкали сирены воздушной тревоги.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы