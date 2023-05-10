ВС РФ придерживается тактики предотвращения боев и обострения конфликта, чтобы не допускать жертв среди своих бойцов. С этой целью ночью было нанесено множество ракетных ударов по важнейшим резервам ВСУ.
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Теперь украинская сторона не сможет выдвинуться в зону боевых действий. Сообщается, что взрывы гремели в столице страны, а также в Харькове и Днепре.
Действия российской армии легко понять. Украинская сторона неоднократно заявляла о своей готовности начать контрнаступление в любой момент. Одним из поводов служит практически полная потеря Артёмовска – стратегической точки.
Предотвращая новое обострение конфликта, ВС РФ уничтожает склады с боеприпасами, резервы, а также нарушает снабжение, делая невозможным ведения боя.
Что касается Артёмовска, то украинская сторона продолжает нести значительные потери. ВСУ, закрепившись в западной части города, удерживает свои позиции из последних сил. Только за один день погибло порядка 450 украинских бойцов.
8 мая были нанесены ракетные удары по Сумской и Запорожской областям. Как утверждают СМИ, в данных регионах практически не смолкали сирены воздушной тревоги.