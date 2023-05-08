Зарубежье всячески поддерживает Украину, не только вооружением и техникой, но и финансово. На днях Киев получил порядка 190 млн евро, который пойдут на выплату заработных плат государственным служащим и учителям.
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Деньги выделили не навсегда, с возвратом, но условия предоставили самые лояльные. Финансы поступили от Всемирного банка. Так закроется вопрос своевременных выплат заработных плат огромному количеству людей, включая сотрудников педагогической сферы.
Это не единственная финансовая помощь, которую Украина получила со стороны Европы. Ожидается, что один из зарубежных банков, специализирующийся на реконструкции, выделит пострадавшему государству 1,5 млрд евро на восстановление городов после завершения конфликта.
Банк планирует поддерживать как государственный, так и частный сектор. Как считает руководитель кредитного учреждения, необходимо срочно поддержать предпринимателей, заняться восстановлением дорог, решить проблему энергетического сектора.