61-летний доцент Московского энергетического института (МЭИ) стал жертвой мошенника, который представился замглавы Минобрнауки и отправил ему два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мошенники длительное время присматриваются к своим целям, прежде чем совершить преступление. На днях жертвой злого умысла стал доцент МЭИ, который перевел 2 млн рублей на счёт человека, представившегося заместителем главы Минобрнауки.

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Все случилось днем, когда преподаватель вел лекцию. К нему зашел коллега, сообщивший, что на линии ожидает замглавы Минобрнауки. Завершив занятия, мужчина вступил в диалог с неизвестным. Мошенник представился важным человеком, а после заявил, что сейчас доценту предстоит поговорить с сотрудниками ФСБ, и ему необходимо соблюсти все их требования.

Дальше пошел фирменный «развод». «Сотрудники ФСБ» порекомендовали уважаемому преподавателю перевести все свои деньги на безопасный счёт, так как участились случаи финансирования террористов. Доцент поспешил обналичить все свои сбережения, составившие порядка 2 млн рублей, а после отправил деньги на карту коллеги, который предупредил о звонке. Как только состоялась транзакция, карты была заблокирована.

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Полиция уже занялась поиском злоумышленников. Если мошенники будут найдены, то им грозит до 10 лет лишения свободы.