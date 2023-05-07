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В Китае ученые смогли объединить обезьяний мозг и компьютер
Благодаря полученному мозгокомпьютерному интерфейсу ученые зафиксировали ритмы центрального отдела нервной системы, позволяющие контролировать механическую руку, сообщает Xinhua
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Китайские ученые произвели удивительный опыт. Они объединили мозг примата и компьютер. Данный эксперимент – первый в мире, не имеющий аналогов. Опыт состоялся в городе Тяньцзинь.

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Важным является то, что для эксперимента использовали не человекообразных обезьян, иначе китайское правительство запретило бы его проведение. За опытом наблюдали местные СМИ, и они же первые опубликовали статью о совершенном прорыве.

Цель эксперимента – объединение мозга примата и компьютера. Это требуется для контроля созданной механической руки. Если удастся развить разработку, в будущем у людей, потерявших конечности, будут полноценные протезы, которыми они смогут двигать, брать предметы и т.д.

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Объединение производилось интервенционным методом. Обезьяна, в ходе эксперимента, не испытала боли, а также осталась в целости и сохранности. Все мировое сообщество взбудоражено данным опытом. Остается надеяться, что китайские ученые не забросят столь перспективную разработку.

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#китай #технологии #чипы #обезъяна
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