Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

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Одной из горячих тем недели был выход ЧВК «Вагнер» из Артемовска из-за дефицита боеприпасов. Глава военной компании Евгений Пригожин неоднократно отправлял письма с просьбами пополнить запасы, но его требования не были удовлетворены.

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Сегодня он заявил, что бойцам «Вагнера» передадут боеприпасы и вооружение в требуемом объеме. Их обеспечат всем, что потребуется для продолжения боевых действий.

Ситуацию можно уверенно назвать стабильной. Позиции не оставили бы без прикрытия. На смену уходящим бойцам ЧВК «Вагнер» уже были готовы выдвинуться спецназовцы из отряда «Ахмат».

Как утверждает Пригожин, противник размещается лишь в 5% города, огромная часть Артемовска успешно зачищена. В скором времени удастся «дожать» малые силы ВСУ, базирующиеся на захваченной территории, после чего ситуацию будет контролировать российская армия.

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Артемовск – это стратегическая точка. Город является транспортным узлом, через который ВСУ получает снабжение. Именно здесь развернулись самые жестокие и длительные бои, ведь обе стороны не имеют права проиграть. ВСУ опасается за потерю преимущества, ВС РФ же спешат зачистить город, чтобы подарить спокойствие его жителям.