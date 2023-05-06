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В США сделают первую в мире пересадку мочевого пузыря с помощью робота-хирурга
В США урологи впервые в истории пересадят человеку мочевой пузырь с помощью робота-хирурга. Об этом на ежегодном собрании Американской урологической ассоциации в Чикаго сообщили хирурги из Университета Южной Калифорнии, которые будут выполнять операцию.
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Достижения в медицинской отрасли всегда вызывают восхищение. Новая разработанная технология может спасти не одну тысячу жизней, а также облегчить работу врачам. Речь пойдет об одном из достижений в области урологии.

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В США урологи готовятся к проведению нестандартной операции. Пересадка мочевого пузыря будет производиться с применением робота-хирурга. Данное заявление было сделано на встрече урологов в Чикаго.

Мочевой пузырь – это достаточно простой орган, но лишь на первый взгляд. При трансплантации возникает риск, что он не приживется. У мочевого пузыря сложная сосудистая структура в области таза. Пересадку необходимо выполнять филигранно, чтобы избежать последующих осложнений.

На нынешнем этапе развития медицины врачи научились удалять орган, пораженный недугом, а также формировать новый мочевой пузырь, используя ткани кишечника. К сожалению, подход далек от идеала, а в результате может обернуться целым рядом осложнений.

Калифорнийские хирурги решились на смелый опыт. Они будут трансплантировать мочевой пузырь, используя трехмерную камеру высокого разрешения. Это позволит управлять роботом, способным филигранно совершать крохотные разрезы.

Если все завершится успешно, событие войдет в историю медицины. Разработка позволит людям, страдающим от онкологии мочевого пузыря, проходить операцию, тем самым спасаясь от болей и страшных последствий.

Инновация действительно поражает. Злокачественная опухоль в мочевом пузыре – достаточно распространенная проблема, с которой могли бороться лишь удалением органа. Но разработка позволит осуществлять трансплантацию, при этом без вреда и риска для здоровья пациента. Предполагается, что орган сможет спокойно прижиться.

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