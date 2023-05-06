Известный британский журнал The Economist опубликовал резкое предупреждение о надвигающейся угрозе для мировой экономики, которую представляет неуклонный рост государственного долга США

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В одном известном зарубежном СМИ The Economist вышла тревожная публикация. В ней указывается, что мировая экономика находится под угрозой из-за государственного долга США, продолжающего расти. Итогами этого станет дефолт страны, либо же основательное сокращение бюджета, что приведет к колоссальным последствиям.

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Нельзя отрицать, что Вашингтон имеет важную роль на международной арене. Кризис, затронувший США, окажет влияние на весь мир. Уже через малый промежуток времени начнут страдать рынки. Если случится дефолт, то произойдет безвозвратная утеря доверия к финансовой системе.

Последствия ощутят на себе многие люди, вне зависимости от их экономического благосостояния, статуса, социального класса. Результатом дефолта станет возникновение глубокой рецессии, стремительно прогрессирующей в глобальный экономический спад. Как итог – производства остановятся, либо сократят свои обороты до 80%. Экономика перестанет расти по всей планете.

Сейчас размер долга Вашингтона превышает $31 трлн. Показатель, на протяжении предыдущих лет, лишь уменьшался, но это не оказывало влияния на экономику. Но в 2023 году рубеж был преодолен, и дальнейшее развитие в прежнем векторе станет губительным.

Критическим показателем, после которого начнут проявляться последствия, обозначили сумму в $31,4 трлн. При нынешнем темпе он будет преодолен уже через пару месяцев. Руководство различных стран, затаив дыхание, ожидает беспрецедентного глобального кризиса. С высокой вероятностью совсем скоро начнутся разработки стратегий, помогающих пережить разрушение нынешней экономической модели.

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Сейчас даже сложно вообразить масштабы кризиса. Одно можно сказать точно – мир погрязнет в потрясениях, ранее невиданных в существующей истории.