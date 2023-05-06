Президент Украины Владимир Зеленский не случайно находился за пределами страны после атаки беспилотников на Кремль, написал журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

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Нынешний президент Украины Зеленский покинул пределы страны, и не спешит в неё возвращаться. Одна из возможных причин такого решения – это недавняя атака на Кремль.

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Украинская сторона откровенно заявляет о приложенных усилия к произошедшему теракту. Но так получилось, что Зеленского не было в стране. Он находился в Финляндии с целью государственного визита.

Как считают в СМИ, нынешний глава Украины не спешит вернуться на свой пост. Зеленский опасается за собственную безопасность ввиду всех событий.

За рубежом предположили, что президент Украины решил специально уехать из страны, пока совершался теракт на территории России. Зеленский сохранил за собой путь к отступлению, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Видимо, он опасается ответных действий.

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Действительно, украинскому главе есть из-за чего опасаться. Он решился на опасный шаг, предприняв попытку нанести удар по Кремлю при помощи двух беспилотников. Аппараты удалось отключить при помощи систем радиолокационной борьбы. Отсутствуют и погибшие, и разрушения. Но такие действия непременно повлекут за собой ответ.