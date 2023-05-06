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ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинут занимаемые ими позиции в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) 10 мая 2023 года из-за нехватки боеприпасов, заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.
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Дефицит боеприпасов, особенно на поле боя, может сыграть злую шутку, заставив изменить планы. Так и случилось с ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что его бойцы выйдут из Артемовска уже десятого мая.

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Главная проблема – отсутствие поставок боеприпасов. Бойцы напрасно гибнут при штурме, не имея возможности вести равный бой. Пригожин не хочет бессмысленных смертей среди подчиненных, поэтому и выводит их из горячей точки.

Изначальные намерения состояли в том, чтобы полностью занять Артемовск до 9-го мая 2023 года, но дефицит боеприпасов внес свои корректировки в планы. На данный момент бойцы ждут приказа об отступлении.

В Кремле же не дали каких-либо пояснений по этому поводу. Отметили, что видели новость в СМИ, но детали не раскрываются, так как они касаются хода СВО.

Ещё 5-го мая Пригожин записал видео, в котором рассказал о потерях среди бойцов. За день было слишком много смертей, а причиной тому стал дефицит боеприпасов. Как указывает глава ЧВК «Вагнер», им поставляют лишь треть от нормы. Если снабжение полноценное, потери сокращаются почти в пять раз.

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Нельзя сказать, что выход ЧВК из Артемовска является желаемой мерой. Учитывая, что ВСУ планируют начать контрнаступление, отсутствие такого большого количества бойцов может дать врагу проблеск надежды. Сам же Пригожин считает, что украинская сторона уже начала планируемое мероприятие, так как значительно возросла активность авиации противника.

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