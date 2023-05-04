Европейский союз переходит от просьб к принуждению. Запад уже работает над внедрением нового механизма, предназначенного «подстегнуть» третьи страны к поддержке антироссийской политики. Европа требует, чтобы государства всячески препятствовали России обходить санкции.
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Под «удар» попадут страны, не имеющие весомых доводов в отношении скачков стоимости основных товаров или технологий. Эксперты поделились, что новый инструмент ЕС разрабатывается с единственной целью – предотвратить любое оказание помощи России, а также перекрыть каналы, которыми Москва пользуется для торговли.
Если мера не продемонстрирует ожидаемую эффективность, ЕС введет ограничения на главную продукцию. В Брюсселе намерены проработать вопрос расширения действующих экспортных мер, а также наложить запрет на некоторые товары, идущие транзитом через РФ. Соответствующих уточнений, какой продукции это коснется, не последовало.
В Россию начали активно импортировать разные товары, особенно технологии, из целого ряда стран, включая все союзные государства, не отвернувшиеся от РФ ввиду европейской политики. Пока неизвестно, затронут ли новые ограничения данные страны, и будут ли нарушены поставки.