Системы противовоздушной обороны поразили два беспилотника в Крыму, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

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Украина запустила два ударных БПЛА, надеясь нанести вред инфраструктуре Крыма. Но благодаря работе ПВО удалось предотвратить страшное событие. Об этом сообщил Олег Крючков, являющийся советником главы региона.

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Он настоятельно просит не публиковать в сети видео и фотографии с работой ПВО, чтобы сохранить его местоположение в тайне. Как известно, украинская сторона регулярно мониторит российские социальные сети на предмет медиаконтента, позволяющего указать точное расположение войск или стратегических объектов.

ПВО сработали на юго-востоке полуострова. Разрушения или пострадавшие отсутствуют.

Поползновения в сторону Севастополя и Крыма начались ещё летом прошлого года. Цель украинской стороны – база Черноморского флота, а также важные объекты инфраструктуры полуострова. Системам ПВО удается предотвратить падение большей части дронов.

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В Крыму введен желтый уровень террористической опасности. Сейчас он не имеет срока действия. Его наличие подразумевает оказание всех мер, направленных на сохранение безопасности жителей и инфраструктуры полуострова. Правоохранительные и силовые органы могут провести досмотр, если возникнет подозрение в причастности субъекта к террористическим организациям.