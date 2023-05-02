Российская армия перешла в активное наступление, не оставляя противникам и шанса. Регулярно наносятся ракетные удары не только по важным военным объектам, но и по высшему офицерскому составу ВСУ. Об этом сообщил Дуглас Макгрегор – бывший советник главы Пентагона.
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Чиновник рассказал, что ВС РФ уничтожают большие партии украинского вооружения и техники. Нарушаются поставки оружия, солдаты остаются ни с чем на поле боя.
Станция Ж/Д в районе Краматорска – это стратегический объект, уничтоженный российской армией. Украинская сторона накопила там огромное количество боеприпасов, порядка 200 тонн. Вся кипа оружия стала очень ярким и громким фейерверком.
Кроме снарядов уничтожается и высший офицерский состав. Были нанесены удары по различным штаб-квартирам, в результате чего погибли тысячи военных. Чиновник утверждает, что среди военных могли присутствовать зарубежные специалисты.
Такая стратегия российских военных буквально поражает своей агрессивностью, и восхищает одновременно. ВСУ остаются без снабжения и поддержки, не имея возможности оказать сопротивление и вести дальнейший бой.