Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Артемовск (Бахмут) является для киевского режима важным стратегическим городом, отступление от которого приведет к обвалу фронта.

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разоткровенничался перед СМИ. По его словам, Артёмовск – это важный город, имеющий стратегическое значение. Если ВСУ отступят от него, это приведет к обвалу всего фронта.

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Данилов указал, что дальнейшее продвижение российских войск будет осуществляться с двойной активностью. Лишь вопрос времени, когда они смогут добраться до западных рубежей страны.

Украинская сторона постоянно разрабатывает тактики и стратегии, позволяющие им удержать город. Его возврат – это одна из целей контрнаступления, к которому идут активные приготовления. Сейчас небольшой участок города удерживается жизнями боевиков ВСУ. И сдаваться они не планируют.

Даже на Украине, старающейся не публиковать откровений о своих потерях, признают, что удержание Артемовска дается им огромной ценой. Точное количество погибших солдат не уточняется, но цифры там основательные.

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Российским войскам удалось отбить порядка 90% города. До окончательного захвата Артемовска остаются считанные недели. Какие ответные меры будут предприняты Украиной – открытый вопрос.