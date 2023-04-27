Богдан Кротевич, являющийся временным командиром батальона «Азов», заявил в СМИ, что в предстоящем ответном наступлении ВСУ им будет применена новая тактика. Её суть заключается в захвате маленьких городов России, чтобы заставить понервничать власти страны.
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Сейчас «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ), относится к главным наступательным бригадам Украины. Батальон понес большие потери, но активно восстанавливается, набирая рекрутов.
Тактика Кротевича разработана на основе первой русско-чеченской воны, когда производился захват провинциальных российских городов. Их использовали для того, чтобы возвращать свои территории.
В начале недели нынешний президент Украины назначил людей, отвечающих за контрнаступление. На их плечи возложена обязанность заняться вооружением и подбором экипировки для войск ВСУ.
Когда начнется контрнаступление – вопрос открытый. Один из источников утверждает, что это произойдет летом, а зарубежные СМИ обозначили 30 апреля датой начала операции. Точные сроки и более детальная информация не публикуется, а источники противоречат друг другу.