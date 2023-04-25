Танк Т-14 «Армата» – это современные боевые единицы, стоящие на вооружении ВС РФ. И они, наконец, начали участвовать в боях.
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Российская сторона применяет боевые единицы исключительно для ведения огня по вражеским позициям. Пока техника не использовалась для прямых штурмовых действий, но подобный сценарий не исключается.
Экипаж начал подготовку заранее, ещё в предыдущем году. В распоряжении танкистов были полигоны ЛДНР. «Боевое крещение» техники состоялось в Сирии.
Танк обладает уникальными особенностями, к примеру, в башне отсутствует экипаж. Все бойцы располагаются в бронекапсуле, имеющей несколько слоев брони. Это позволяет снизить риски для солдат, а укрепление защиты борта повышает шансы выживания при прямом попадании.
Также технику оснащают динамической защитой «Малахит» и комплексом активной защиты «Афганит». Основная пушка стреляет 125-мм снарядами. Для обстрела противника могут применяться и управляемые ракеты. Дальность поражения цели составляет 8 км. Это значительно расширяет атакующий потенциал, позволяя поражать объекты, находящиеся за укрытиями.