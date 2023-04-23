Так он прокомментировал перехваченный разговор украинских военных о расстреле раненого «вагнеровца»

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

ВСУ, как и прежде, переходят все границы человечности. Законы гуманизма для них – пустой звук. Недавно удалось перехватить аудиозапись ВСУ, в которой ведется разговор о расстреле раненого бойца из ЧВК «Вагнер».

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Пригожин, являющийся главой частной военной компании, заранее ознакомился с содержимым аудио, до его огласки в СМИ. Он указал на то, что данные материалы играют огромную гуманитарную роль. Соответственно, будут предприняты ответные меры.

Законы гуманизма подразумевают, что солдат, попавший в плен, будет содержаться в подобающих условиях. Ему окажут медицинскую помощь, не подвергнут пыткам и насилию. Но ВСУ перешли эту черту.

Пригожин приказал всем бойцам больше не брать украинских солдат в плен. Всех их подлежит уничтожать на поле боя. С его слов, это будет называться «законом трехсотого». ВСУ могут более не рассчитывать на пощаду.

Установить, кого именно расстреляли украинские военные, пока не удалось. Как только это станет известно, информация, предположительно, будет обнародована.

В МО РФ неоднократно указывали на то, что большая часть российских солдат, попавших в плен к украинской стороне, подвергается не только физическому, но и психологическому насилию.

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Некоторые вернувшиеся бойцы имеют серьезные увечья, нанесенные во время содержания в плену. Украинская сторона же регулярно хвалится своими «достижениями», публикуя в сети материалы с пытками и издевательствами.