20 апреля выступил с речью генерал-лейтенант Игорь Конашенков, являющийся официальным представителем МО РФ. Он поделился успехами российских военных.
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Один из объединенных штабов группировки ВСУ, располагавшийся в Константиновке, был полностью уничтожен. И это не единственные достижения на поле боя.
В других населенных пунктах уничтожили командно-наблюдательные пункты. Это значительно ослабит противника, затруднив ему передачу приказов и отслеживание ситуации.
Сейчас ведутся активные боевые действия на западе Артёмовска. Перед российскими военными стоит задача по скорейшей зачистке оставшейся части города, а также вытеснении ВСУ с укрепленных позиций.
До полного освобождения Артёмовска осталось совсем немного. Совсем недавно ВС РФ смогли зачистить целых три квартала города всего за один день. Если наступление продолжится такими темпами, освобождение Артёмовска станет вопросом пары недель. Местные жители с нетерпением ждут момента, когда смогут выйти из своих укрытий.