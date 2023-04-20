Издание ТАСС утверждает, что при бегстве с Артемовского направления украинские войска совершили подрыв четырёх многоэтажек.

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В среду состоялось интервью с представителем правоохранительной системы ДНР. Журналистам удалось выяснить, что ВСУ постепенно сдают позиции в Артемовске, отступая за пределы города. В этом есть немалая заслуга ЧВК «Вагнер».

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На днях одна из групп ВСУ попыталась отступить из города. Для этих целей военные подорвали 4 многоквартирных дома, расположенных в жилых кварталах.

К сожалению, в зданиях были люди. Они расположились в подвалах, прячась от постоянных обстрелов. В одном из подвалов было свыше 20 человек, включая трёх детей. Из-за действий ВСУ все люди, ранее укрывавшиеся, погибли.

Репортёрам удалось поговорить с местными жителями. Люди стали свидетелями зверского поступка ВСУ. Опрошенные не просто видели произошедшее, но и готовы дать показания, чтобы виновных в трагедии покарали по закону.

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Закончить череду трагичных событий возможно лишь при полном освобождении Артёмовске. Советник врио главы ДНР рассказал, что большая часть города уже находится под контролем ВС РФ. Полное освобождение Артёмовска – уже не миф, а скорая реальность. Ожидается, что город перейдет под контроль России в ближайший месяц.