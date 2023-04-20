В среду состоялось интервью с представителем правоохранительной системы ДНР. Журналистам удалось выяснить, что ВСУ постепенно сдают позиции в Артемовске, отступая за пределы города. В этом есть немалая заслуга ЧВК «Вагнер».
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На днях одна из групп ВСУ попыталась отступить из города. Для этих целей военные подорвали 4 многоквартирных дома, расположенных в жилых кварталах.
К сожалению, в зданиях были люди. Они расположились в подвалах, прячась от постоянных обстрелов. В одном из подвалов было свыше 20 человек, включая трёх детей. Из-за действий ВСУ все люди, ранее укрывавшиеся, погибли.
Репортёрам удалось поговорить с местными жителями. Люди стали свидетелями зверского поступка ВСУ. Опрошенные не просто видели произошедшее, но и готовы дать показания, чтобы виновных в трагедии покарали по закону.
Закончить череду трагичных событий возможно лишь при полном освобождении Артёмовске. Советник врио главы ДНР рассказал, что большая часть города уже находится под контролем ВС РФ. Полное освобождение Артёмовска – уже не миф, а скорая реальность. Ожидается, что город перейдет под контроль России в ближайший месяц.