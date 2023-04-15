Ракетный удар ВС РФ уничтожил пункт размещения «Гвардии наступления» ВСУ в Харькове

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ВС РФ продолжает наступление, стараясь лишить противника ресурсов, в том числе человеческих. Сегодня удалось ликвидировать одну из точек, где собирались бойцы противника, посредством нанесения ракетного удара. Как утверждают СМИ, здесь присутствовали представители «гвардии наступления», совсем недавно закончившие свою подготовку.

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Местные жители рассказали, что удар был крайне мощным. Взрыв удалось услышать даже в отдаленных частях города. Но оповещения о воздушной тревоге не было, что является удивительным.

В местных СМИ недавно разместили объявление о том, что власти Харькова стараются расширить «гвардию», набирая людей из жителей. У подразделения даже появилось собственное название – «Хартия».

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Обстановка начала накаляться, «гвардия» постепенно набирала бойцов, поэтому ВС РФ приняло решение о предотвращении набирающей силу угрозы. Ракетный удар был нанесен внезапно, а также, скорее всего, с близкого расстояния. Об этом свидетельствует отсутствие воздушной тревоги.