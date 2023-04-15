ВС РФ продолжает наступление, стараясь лишить противника ресурсов, в том числе человеческих. Сегодня удалось ликвидировать одну из точек, где собирались бойцы противника, посредством нанесения ракетного удара. Как утверждают СМИ, здесь присутствовали представители «гвардии наступления», совсем недавно закончившие свою подготовку.
реклама
Местные жители рассказали, что удар был крайне мощным. Взрыв удалось услышать даже в отдаленных частях города. Но оповещения о воздушной тревоге не было, что является удивительным.
В местных СМИ недавно разместили объявление о том, что власти Харькова стараются расширить «гвардию», набирая людей из жителей. У подразделения даже появилось собственное название – «Хартия».
Обстановка начала накаляться, «гвардия» постепенно набирала бойцов, поэтому ВС РФ приняло решение о предотвращении набирающей силу угрозы. Ракетный удар был нанесен внезапно, а также, скорее всего, с близкого расстояния. Об этом свидетельствует отсутствие воздушной тревоги.