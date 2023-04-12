Впервые европейская страна, а именно Франция, высказалось против поставок оружия Украине, пусть и в своеобразном формате. Государство заблокировало выделение средств ЕС на приобретение снарядов для Украины.
реклама
Этот проект является весьма дорогостоящим. Ожидаемый размер расходов составляет 2 млрд евро. Половина суммы должна отойти европейским странам на возмещение поставок Украине. Но склады постепенно пустеют, поэтому в ЕС приняли решение о закупке снарядов в других государствах.
Схема была резко раскритикована Францией. Идеальное решение – приобрести боеприпасы в третьей стране, а после сделать возмещение снарядами, имеющимся в распоряжении государств ЕС.
Оставшаяся сумма, выделенная на проект, отходит исключительно для производства потраченного вооружения. Изготовлением должны заняться Германия, Польша и Франция. Но последняя вновь осталась недовольной. Париж требует, чтобы возмещались поставки ракет, а ещё хочет упразднить положение о том, что компенсация боеприпасов реализуется на основании требований Украины.
Как считают отдельные европейские дипломаты, позиция Франции может быть основанной на мнении местных оружейных компании. Политик, решивший остаться анонимным, заявил, что разговор идёт о формировании механизма, принуждающего приобретать лишь определенное оборудование, которым Украина может и не воспользоваться. Польша же заняла позицию о немедленной отправке снарядов стране, находящейся в военном положении.