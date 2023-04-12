Франция единственная из стран Евросоюза (ЕС) блокирует выделение средств Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины, сообщает Польское агентство печати/

Впервые европейская страна, а именно Франция, высказалось против поставок оружия Украине, пусть и в своеобразном формате. Государство заблокировало выделение средств ЕС на приобретение снарядов для Украины.

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Этот проект является весьма дорогостоящим. Ожидаемый размер расходов составляет 2 млрд евро. Половина суммы должна отойти европейским странам на возмещение поставок Украине. Но склады постепенно пустеют, поэтому в ЕС приняли решение о закупке снарядов в других государствах.

Схема была резко раскритикована Францией. Идеальное решение – приобрести боеприпасы в третьей стране, а после сделать возмещение снарядами, имеющимся в распоряжении государств ЕС.

Оставшаяся сумма, выделенная на проект, отходит исключительно для производства потраченного вооружения. Изготовлением должны заняться Германия, Польша и Франция. Но последняя вновь осталась недовольной. Париж требует, чтобы возмещались поставки ракет, а ещё хочет упразднить положение о том, что компенсация боеприпасов реализуется на основании требований Украины.

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Как считают отдельные европейские дипломаты, позиция Франции может быть основанной на мнении местных оружейных компании. Политик, решивший остаться анонимным, заявил, что разговор идёт о формировании механизма, принуждающего приобретать лишь определенное оборудование, которым Украина может и не воспользоваться. Польша же заняла позицию о немедленной отправке снарядов стране, находящейся в военном положении.