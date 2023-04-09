NBC: ученые из Майами выявили два случая рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19

Ученые из Университета Майами обнаружили страшную проблему. Ими были зафиксированы два случая нарушенных функций мозга у только что родившихся детей. Причина патологии заключается в том, что матери перенесли коронавирус во время беременности.

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Заражение произошло во втором триместре, когда отсутствовала возможность вакцинироваться. В этот период происходит развитие мозга. Вирус, попав в организм женщины, проник в плод через плаценту, вмешавшись в хрупкий процесс. Как итог – повреждение мозга у новорожденных.

Оба младенца существенно отставали в развитии, их постоянно одолевали судороги. Один из детей скончался в возрасте 13 месяцев. После вскрытия врачи установили, что в его мозгу присутствует вирус SARS-CoV-2, тем самым подтверждая теорию о прямой инфекции.

Тест на коронавирус у детей дал отрицательный результат, однако их кровь содержала большое количество антител к инфекции. Как считает одна из ученых, такие случаи не должны часто повторяться, но призывает женщин вакцинироваться. Если же проявятся первые симптомы болезни, следует незамедлительно обратиться в больницу.

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Ранее была опубликована информация о том, что коронавирус появился из-за енотовидных собак, продаваемых в центре «нулевого» города распространения инфекции – Уханя. Но теория не нашла подтверждения.