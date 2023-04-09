Война – это изматывающий процесс, в первую очередь наносящий ущерб психике граждан, привыкших жить спокойной жизнью. Очередная точка невозврата была пройдена в Германии. Тысячи местных жителей вышли на пасхальные марши, призывающие прекратить поставки оружия Украине. Также они настаивают на проведении переговоров.
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В стране проходит свыше 100 демонстраций. Как утверждает одна из участниц марша, граждане не хотят своим руками развязывать третью мировую войну. А она случится, если продолжить «подливать бензин в огонь» в виде регулярных поставок оружия.
Всё, чего хотят добиться люди – это решить украинский кризис миром. Действия западных руководителей все меньше одобряются гражданами. Их налоги идут не на улучшение жизненных условий, а для развязывания третьей мировой войны.
Одна из причин проведения маршей заключается в том, что Германия хочет ещё больше поддерживать Киев «звонкой монетой». Финансирование вырастет на 12 млрд евро. Все деньги выделяются исключительно для военных целей.
Это уже не первый протест, происходящий в зарубежных странах. К примеру, 26 марта люди вышли на демонстрацию, проходящую в Амстердаме, которая призывала остановить поставки оружия Украине. За две недели до этого прошел протест в Испании. Местные жители выражали сильную поддержку России.
К сожалению, призывы людей пока не возымели эффекта, а страны НАТО продолжают увеличивать размеры финансирования для военных целей.