Сегодня, 7 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил весьма смелую идею. Он предложит уничтожить всё ядерное оружие, имеющееся в распоряжении стран. Пусть это и смелая идея, а также верное решение, но другие государства не согласятся на такой шаг.
реклама
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что это осуществимо лишь при достижении общей договоренности. Но ядерные государства, опасаясь ослабить себя, не решатся на подобный шаг.
За день до этого Лукашенко призвал собрать всё ядерное оружие, а после уничтожить его. Так он прокомментировал позицию Эммануэля Макрона, лидера франции, призывающего отказаться от применения такого вооружения на Украине.
Ближе к концу марта опубликовали сведения о том, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. Это не противоречит режиму нераспространения. Такое решение принято с целью сдерживания главного противника – США. Стоит ли говорить, что Америка повсеместно размещает ядерное оружие, прикрываясь благими намерениями.