США тайно передают Украине информацию о происходящем на поле боя «в режиме реального времени», что позволяет Киеву наносить удары по ВС России

США, словно родитель, всегда направляет Украину, предоставляя актуальную информацию. Зарубежное государство регулярно передает сведения о происходящем на поле бое.

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Как заявили местные СМИ в США, их страна помогала Украине сбором и передачей сведений о расположении командных пунктов и складов боеприпасов российской армии. В этом же издании утверждают, что вклад Америки неоценим, ведь при их поддержке удалось «уничтожить вражеских генералов и других высокопоставленных офицеров».

Сами украинцы подтвердили, что получают координаты от западных союзников. Большая часть ударов, наносимых из РСЗО HIMARS, осуществляются с упором переданных данных о местоположении целей.

Как утверждает зарубежное издание, ВСУ редко действуют самостоятельно. Они ждут отчетов разведки, получают информацию от американских военных, и лишь после наносят ракетные удары.

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Но и здесь не обошлось без минусов. Где есть поток данных, появится и «дыра». На этой неделе в социальных сетях «слили» секретную документацию, содержащую планы США и НАТО по оказании поддержки ВСУ. Сейчас Пентагон занимается исследование утечки.