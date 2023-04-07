Минобороны Великобритании: на сегодняшний день обучено более 10 тыс. новобранцев ВСУ

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Великобритания очень активно поддерживает Украину. Страна регулярно посылает помощь в виде снаряжения и вооружения, а также тренирует новобранцев ВСУ. На сегодня было подготовлено порядка 10 000 военных.

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Тренировки проводятся в рамках операции Interflex. Её суть состоит в том, чтобы обучить и подготовить украинских военных. В СМИ поступило заявление о том, что Великобритания не собирается прекращать свою поддержку. В рамках программы планируется обучить ещё не меньше 20 000 новобранцев.

Бойцов учат обращаться с британской военной техникой. Новобранцы проходят обучение по натовским стандартам. На выходе получаются специалисты, которые могут самостоятельно тренировать своих сослуживцев, выступая в роли инструкторов.

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Также в рамках программы бойцов обучают владеть оружием, рассматривают и отрабатывают тактику патрулирования, поведение на поле боя и оказание срочной первой помощи. На данный момент это вся поддержка со стороны Великобритании, но подготовку боевых экспертов нельзя назвать слабой помощью.