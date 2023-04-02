ВСУ не знают слова «хватит». Сегодня, 2 апреля, со стороны Украины был нанесен удар по Мелитополю. В экстренных службах заявили, что из-за обстрелов были повреждены три объекта.
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Украинские военные использовали РСЗО HIMARS и «Ольха» с кассетными боеприпасами. Попади снаряды в наполненный людьми район, последствия были бы фатальными.
Всего было три попадания. Первое – в газовую трубу в переулке Штевнева. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению её работоспособности. Второй снаряд прилетел в жилой дом, а третий – в район тяговой подстанции депо. Пусть на данный момент и нет погибших, но пострадало шесть человек, а одна женщина поступила в больницу в весьма тяжелом состоянии. Сейчас за её жизнь борются врачи.
Сейчас устраняют последствия обстрела. Ситуация курируется лично представителями власти Запорожской области. Если и дальше продолжатся такие обстрелы, здоровье и жизнь мелитопольцев может оказаться под большой угрозой.